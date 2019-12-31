Утром во вторник, 31 декабря, восемь моряков были похищены в результате атаки на греческий танкер Happy Lady у берегов Камеруна. Об этом сообщает Associated press (AP) со ссылкой на власти Греции.

Как сообщается, инцидент произошел в 3 км от порта Либме, когда танкер стоял на якоре. Среди похищенных оказались пять греков, два филиппинца и один украинец. Еще одного члена экипажа ранили во время нападения.

По данным AP, пока не ясно, поступали ли в адрес компании-владельца судна требования о выкупе похищенных моряков. Кто совершил нападение также не сообщается.

Ранее сообщалось, что нигерийские пираты захватили в плен 19 моряков с нефтяного танкера Nave Constellation.

Также мы писали, что Украина и Греция обсудили возвращение моряков, осужденных за перевозку нелегальных мигрантов .