"Страна" выяснила кому принадлежат шесть диких тигров, обнаруженных в заброшенных вольерах на острове Водников в Киеве, и сколько ему грозит за жестокое обращение с животными.

Как мы писали, экологи-волонтеры и защитники животных забили тревогу из-за тигров, так как их содержали в ужасных условиях.

Наши источники подтвердили сообщения СМИ о том, что звери принадлежат бизнесмену и устроителю конкурсов красоты Владимиру Буланькову. Именно его резиденция располагается на острове Водников, и он не раз устраивал там светские рауты.

Раньше Буланьков часто бывал в своем загородном доме на острове Водников в Голосеевском районе столицы. Сейчас же он в основном живет за границей.

Он признавался журналистам, что идея создать резиденцию Tiger President Club у него появилась после нескольких визитов в подобные офисы зарубежных компаний. По его словам, переговоры на острове Водников проходят легче. К тому же олигарх часто устраивал в своем Tiger President Club концерты звезд, совместные просмотры трансляций важных событий и даже конкурсы красоты. Например, в конце июня в ресторане "Tiger" его поздравляла певица Ирина Билык.

Буланькову приписывают роман с моделью Инной Цимбалюк и отцовство ребенка героини одного из проектов "Холостяк" Кристины Красовской.

Последним увлечением бизнесмена был международный конкурс красоты среди близнецов Miss Twins, который пользовался популярностью среди его друзей. В прошлогоднем конкурсе участвовали девушки из Украины, России, Казахстана, Германии и Беларуси. Вероятно для антуража конкурсов, которые проходили в резиденции Tiger club, туда и привезли тигров. Ранее там были замечены еще и пумы.

Почему Буланьков забросил зверей без надзора, неизвестно. Возможно, дела заставили его уехать, а подручные не уделяли должного внимания животным.

Как заявил вчера начальник следственного отдела Голосеевского управления полиции Максим Сухарев, полицейские установили, что на острове зарегистрирована охраняемая частная собственность, но хозяин там не проживает.

"Мы начали уголовное производство по части первой статьи 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Сейчас решается вопрос по устройству тигров в спецучреждения", - сказали в полиции.

Сам Буланьков заявил журналистам, что передаст тигров в частный зоопарк Александра Фельдмана в Харькове, когда 3 января 2020 года вернется в Украину.

Буланьков родом из Славянска Донецкой области. В лихие 1990-е он фрахтовал у Минобороны Украины военные самолеты для отправки молдавского шампанского на Камчатку, выкупил долги Череповецкого завода перед украинскими машиностроителями и прокручивал миллионные бартерные сделки. Тогда же, по его собственным рассказам, он перегонял из Запорожья в Верхнюю Салду "Таврии", чтобы закрыть сделку по продаже металла в Китай.

Владимир Буланьков, фото: Ярослава Коба/Facebook

Одним из первых детищ Буланькова была группа компаний "Разноэкспорт". На своей персональной странице в интернете бизнесмен писал, что в 1993 году, "имея много друзей с опытом приватизации в России, после нескольких важных консультаций организовал группу компаний "Разноэкспорт", которая в 1990-х годах была самой крупной компанией по приватизации в Украине".

В первые годы независимости компании Буланькова удалось приобрести 12,5% акций ОАО (сейчас ПАО) "Укрнафта", 17% акций "Лисичанск-Нефтеоргсинтеза" и 17% акций Дрогобычского НПЗ. В конце 1990-х акции этих перспективных предприятий бизнесмен неожиданно решил продать. В результате сделок контроль над ними перешел к группе "Приват" и российской ТНК.

В начале 2000-х упоминания о компании "Разноэкспорт" все реже появлялись в СМИ.

В интервью "Деловой столице" бизнесмен рассказывал о своих контактах с Игорем Коломойским.

"Мы близко знакомы, поскольку в 1990-е годы провели несколько сделок. Интересно, что в сделках по приобретению акций украинских предприятий мы были с ним партнерами и в тоже же время я был партнером группы компаний "Европа-2" по приобретению акций Дрогобычского НПЗ. "Европа-2" была в конфликте с Коломойским (корпоративный конфликт за контроль над акциями "Укрнафты"), но это не помешало мне делать бизнес как с ним, так и с его конкурентами. У нас не было конфликта интересов и мы сохранили дружеские отношения со всеми. Но в последние десять лет с Коломойским не общался. Хотя при этом у нас с ним были очень четкие отношения, и все оплаты он осуществлял наперед и без задержек", - сказал Буланьков.

30 декабря "Страна" сообщала, что 36-летний житель Киева предстанет перед судом за жестокое убийство собаки.

А в ноябре мы писали, что под Хмельницким местный топ-чиновник привязал собаку к машине и протащил ее по дороге 1,5 км.