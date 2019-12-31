В Харькове на железнодорожной станции Липовая Роща в Новобаварском районе электричка сбила насмерть 51-летнего мужчину. Об этом со ссылкой на областное управлении Национальной полиции сообщает местное издание Vgorode.

Трагедия произошла 31 декабря около 10:50. Житель города Дергачи появился перед электропоездом сообщением Харьков - Лозовая внезапно. Для остановки состава машинист применил экстренное торможение. Однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Фото: Telegram/ h_saltovka

Из-за происшествия движение транспорта было приостановлено на 2 часа. Информация об инциденте внесена в Единый учет Новобаварского отдела полиции. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Как писала "Страна", в ноябре похожий случай был в Киеве. Женщина пыталась перебежать пути, но ее насмерть сбила электричка.

Ранее мы сообщали, что под Запорожьем электричка насмерть сбила трех человек.