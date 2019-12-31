Появилось видео серии буллитов в матче между "Донбассом" и "Кременчуком"
Вчера, 30 декабря, состоялся заключительный поединок 2019 между "Донбассом" и "Кременчуком". Этот матч стал не только яркой и зрелищной финальной точкой года, но и подарил зрителям драматическую развязку в серии послематчевых бросков. Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.
Как сообщается, в серии буллитов единственный бросок реализовал нападающий дончан Никита Мильохин, а голкиперу "Донбасса" Степану Горячевских удалось оставить на замке свои ворота и принести победу донецкой команды.
Видео: YouTube/УХЛ
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