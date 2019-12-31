29 декабря, завершился заключительный в 2019 году тур чемпионата Украинской хоккейной лиги - Пари-Матч, в рамках которого "Белый Барс", забросив 4 шайбы в большинстве, обыграл "Ледяных Волков", МХК "Динамо" крупно уступил "Днепру" на выезде, а "Донбасс", дважды уступая по ходу встречи, в серии послематчевых бросков одолел "Кременчук". Об этом сообщает пресс-служба турнира.

"Ледяные Волки" – "Белый Барс" 1:6 (0:1, 0:2, 1:3)

Тур в Киеве начали столичные "Ледяные Волки" и "Белый Барс", стараясь завершить год на позитивной ноте. "Волки" начали матч активнее своего противника, не выпуская "барсов" из их же зоны на протяжении первых 15-ти минут. Однако, перевести в заброшенную шайбу свои действия киевляне так и не смогли. А вот "Белый Барс" в оставшиеся 5 минут периода смогли вовремя воспользоваться удалением противника и открыть счёт в поединке.



Дальше события разворачивались сугубо по сценарию белоцерковцев - гости атаковали и создавали массу моментов у ворот Никиты Петленко, забив таким образом еще пять шайб до конца матча. А "Ледяные Волки" изредка выкатывались на ворота противника, что вылилось лишь в шайбу престижа от Сергея Микульчика.



Стоит отметить, что 4 из 6 голов белоцерковцы забросили в большинстве, а дубль по ходу матча оформил один из лидеров "Белого Барса" Роман Благой. В турнирной таблице команды так и остались на своих позициях - "Белый Барс" с 34 очками занимает четвертое место, а "Ледяные Волки" с 11 баллами остались на пятой строчке.





Видео: YouTube/УХЛ

"Днепр" - МХК "Динамо" 6:1 (1:0, 3:0, 2:1)

В Херсоне, где тур продолжали местный "Днепр" и харьковский МХК "Динамо", где "щуки" столкнулись с очень достойным отпором. Учитывая то, что "щуки" были явными фаворитами встречи, харьковчанам удавалось сдерживать натиск противника вплоть до 35-й минуты матча.



И хоть в первом периоде Михаил Шевчук пропустил одну шайбу, однако дальше крепко держал свои ворота на замке. А дальше, у харьковчан иссякли силы, а вратарь Шевчук, который до этого постоянно выручал "динамовцев" не смог полностью заменить собой всю команду. И за 5 минут до конца второго периода, херсонцы, забросили три безответных шайбы и увеличили счет встречи к 4:0.



Третий отрезок в поединке стал чистой формальностью. Хозяева забросили еще две шайбы и пропустили одну.





Видео: YouTube/УХЛ

"Донбасс" - "Кременчук" 3:2 ПБ (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)



В заключительном мачте 2019 года в Дружковке встретились "Донбасс" и "Кременчук". Матч лидеров чемпионата прошёл от ножа и при абсолютно равной борьбе. Счёт в матче открыли кременчужане, которые еще в половине первого периода смогли огорчить Степана Горячевских, однако уже на старте второй двадцатиминутки дончане усилиями Никиты Милехина сравняли цифры на табло. Дальше команды повторили тот же сценарий - "Кременчук" забивал, а "Донбасс" был вынужден отыгрываться.



Таким образом до конца второго периода на табло горели равные 2:2, а заключительный отрезок встречи и овертайм оказались безголевыми для обоих клубов и перевело матч в серию послематчевых бросков. В серии буллитов удача осталась на стороне "Донбасса", и, единственный реализованный бросок Никиты Милехина, оказался победным для дончан.



Таким образом, после домашней победы, "Донбасс" закрепился на втором месте в турнирной таблице с 48 набранными баллами и двумя матчами в запасе, а "Кременчук" с 63 очками продолжает возглавлять чемпионат УХ-Пари-Матч.





Видео: YouTube/УХЛ

Ранее сообщалось, что хоккейный клуб "Донбасс" разгромил МХК Динамо в Харькове. Видео.

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