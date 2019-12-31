Российский актер театра и кино Александр Петров, снимавшийся в фильме компании Зеленского, считает, что западные ценности чужды РФ, а русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Об этом он сказал в интервью изданию "Buro 24/7".

Корреспондент издания поинтересовался у 30-летнего собеседника, не боится ли он озвучивать какие-то вещи после голливудских разоблачений о приставаниях и изнасилованиях.



"Я думаю, что сам вправе говорить, что я думаю, и вправе постоять за себя. И уж точно я вправе не думать о том, что мои слова могут быть не близки феминисткам. У нас другой менталитет, западные ценности у нас не приживутся. Русским женщинам нравится, когда к ним пристают. Многим очень нравятся такие знаки внимания", - ответил Петров.

Затем он добавил, что русские женщины всегда смогут за себя постоять, если ей что-то не понравится.



"У нас такая русская женщина, что если она не захочет, то ни один мужик к ней не пристанет", - считает актер.

Также Петров сказал, что не приветствует стирание границ между полами, "что мальчики и девочки одинаковыми становятся".

Как писала "Страна", после секс-скандалов в киноиндустрии Катрин Денев и сто известных француженок выступили в защиту права мужчин приставать к женщинам.

Мы также рассказывали, что герой этих скандалов, продюсер Харви Вайнштейн, достиг предварительного мирового соглашения с женщинами, которые обвинили его в сексуальных домогательствах. Он выплатит им 25 миллионов долларов.