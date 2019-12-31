В столице в новогоднюю ночь будет перекрыто движение транспорта по нескольким центральным улицам. Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

В ночь с 31 декабря на 1 января будет запрещено движение на участке улицы Владимирской от дома №23 на улице Софийской до Рыльского переулка. З

Запрет вступит в силу в 20:00 31 декабря и будет действовать до 03:00 1 января 2020 года. Повторно движение будет закрыто с 14:00 до 22:00 1 января.

В связи с запретом разрешат движение по Крещатику.

В новогоднюю ночь продолжат работу автобусы, троллейбусы и трамваи. Автобусы №№ 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550, 586 продолжат работу в режиме маршрутного такси до 05:00 1 января.

Движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет изменено на время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях. 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 троллейбусы маршрута № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро "Лукьяновская", троллейбусы № 16 – от ул. Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода, троллейбусы № 18 – от ул. Сошенко до Воздухофлотского путепровода.

Метрополитен продлит работу на 3 часа сверх графика.

Как сообщала "Страна", в связи с праздничными мероприятиями в центре города изменят работу метро, некоторые маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев.

Мы также писали, что возможно закрытие на вход станции метро "Золотые ворота".