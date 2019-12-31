В Киеве 31 декабря, а также 1 и 7 января может быть временно ограничен вход пассажиров на станцию метро "Золотые ворота". Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Ограничение работы станции связано с проведением новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади. Во время мероприятий все эскалаторы будут работать на подъем во избежание давки на платформах станции.

Фото: Facebook/ kievcity.gov.ua

Также в КГГА предупредили, что вероятно ограничение на вход для пассажиров на станциях метро "Крещатик", "Контрактовая площадь", "Почтовая площадь" и "Майдан Независимости".

Ранее "Страна" публиковала график работы общественного транспорта в Киеве в новогоднюю ночь.

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