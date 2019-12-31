Против и.о. главы Государственного бюро расследований Ирины Венедиктовой подали заявление о преступлении в ГБР о превышении должностных полномочий и разглашении данных досудебного расследования.

Копия заявления оказалась в распоряжении "Страны".

Как отмечается в заявлении, в период с 28 по 30 декабря Венедиктова, выходя за рамки своих полномочий, дала незаконные указания про слушания уголовных производств в присутствии посторонних лиц, а именно своего мужа, который является сотрудником Нацполиции и не имеющего никакого отношения к ГБР, а также адвоката Александра Бабикова, которого презентовали как будущего заместителя главы ГБР, однако он еще не получил никакого официального статуса. При этом уже требует на рассмотрение уголовные дела и ставит задачи следователям (подробнее об этом можно прочитать здесь).

"В действиях Бабикова усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 353 УК, а именно-самовольное присвоение полномочий и звания должностного лица, соединенное с совершением общественно опасных деяний", - говорится в заявлении.

"В действиях Венедиктовой усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 365, и ст. 387 УК Украины, то есть умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, которые явно выходят за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они причинили существенный вред охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, интересам юридических лиц, оскорбляющими личное достоинство потерпевшего, а также разглашение данных оперативно-розыскной деятельности или досудебного расследования", - отмечается в заявлении.

Заявление подано от некоего Василия Лесного, жителя города Трускавец Львовской области.

Ранее "Страна" рассказывала, что замом Венедиктовой в ГБР станет харьковский экс-прокурор Бабиков, который в последние годы работал адвокатом в юрфирме, которая защищала Виктора Януковича.

Мы также сообщали, что муж Венедиктовой, сотрудник киберполиции Денис Колесник в первый же день ее назначения проводил обход кабинетов в ГБР.