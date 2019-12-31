Президент Беларуси Александр Лукашенко, распорядившийся в ближайшие дни начать импорт нефти, назвал альтернативные традиционным пути поставок. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Запад".

Прежде всего речь идет о поставках железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

Через северную ветку белорусского участка магистрального нефтепровода "Дружба" (филиал "Новополоцк" ОАО "Гомельтранснефть Дружба"), посредством нефтепроводов Полоцк-Биржай-Мажейкяй и Полоцк-Вентспилс, можно поставлять нефть в страны Балтии - в Orlen Lietuva и порт Вентспилс (Латвия). При запуске этих нефтепроводов в реверс имеется техническая возможность прокачки нефти в обратном направлении, в том числе из порта Вентспилс.

Неделю назад Лукашенко заявил о возможности масштабного перезапуска двух из трех ниток магистрального нефтепровода (МН) "Дружба" в реверс.

"Я могу через Польшу (запустить альтернативный РФ импорт нефти - Ред.), они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю - Ред.) и трубу (МН "Дружба" - Ред.) завести реверсом (из Польши в Белоруссию - Ред.) они предлагают", - сказал Лукашенко 24 декабря, комментируя возможную схему альтернативного российскому маршрута импорта нефти.

Президент отметил, что такая схема может быть реализована, если не получится договориться с РФ об условиях поставки энергоносителей. По его словам, в этом случае он все равно будет искать альтернативу и не скрывает этого от руководства России.

Комментируя схему альтернативного импорта нефти, Лукашенко пояснил, что на первом этапе Беларусь может запустить в реверс одну нитку нефтепровода "Дружба", а вторую - на следующем этапе.

"У меня три трубы нефтепровода "Дружба". Я одну забираю на первом этапе и поставляю (нефть - Ред.) на наши НПЗ. Пойдет нормально - заберу реверсом вторую трубу... Если я забираю две трубы, у вас (России - Ред.) останется для прокачки 20 млн тонн, а не 60 млн тонн", - сказал президент.

Между тем сегодня днем стало известно о том, что глава Беларуси заключил договор с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о поставках нефти в Беларусь в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов.

Ранее "Страна" приводила слова Дмитрия Пескова о том, что Беларусь может использовать любые варианты поставок нефти, если считает их более выгодными, чем предложение России.