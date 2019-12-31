Фигуранта дела о нападении на журналистов Шарий.нет Виталия Регора облили мочой. Об этом сообщил блогер Анатолий Шарий в YouTube.

Как сообщается, неизвестные встретили Регора у подъезда его дома. Сначала он отрицал, что его зовут Виталий, а потом позвонил своей маме.

"Алло, мам, вызывай ментов! Быстро ментов вызывай, мама! Вызывай ментов!", – крикнул Регор в трубку.

Дальнейшее общение Регора с неизвестными зацензурировано. По информации Шария, Регор уже сообщил в МВД о произошедшем нападении.

Видео: YouTube/Анатолий Шарий

Ранее сообщалось, что подозреваемый в нападении на журналиста Виталий Регор заявил о черепном давлении и стал глотать таблетки во время суда.

Также мы писали, что подозреваемого в нападении на журналиста Регора насмешило упоминание о моче.