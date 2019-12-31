Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что базой расчета тарифов между его компанией и ПАО "Газпром" стали утвержденные 24 декабря украинским регулятором тарифы для ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" на услуги по транспортировке газа. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Тему тарифов чиновник затронул на пресс-конференции в Киеве 31 декабря.

"Тарифы между "Газпромом" и "Нафтогазом" были посчитаны как тарифы украинского регулятора, к которым добавляется небольшая маржа. Базой для этого расчета были в первую очередь тарифы, рассчитанные в Украине", - сказал Коболев.

Он также отметил, что прописанную в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом" тарифную ставку он не может озвучить из-за требования конфиденциальности. Однако добавил, что она почти не меняется в соответствии с действующей в текущем году.

"Для "Газпрома" тариф (на транзит - Ред.) почти не меняется на гарантированные объемы. На объемы, которые они будут заказывать в дополнение к этому, он будет больше", - сообщил Коболев.

По его словам, закрепленные в контракте с "Газпромом" минимальные объемы транзита в размере 225 млрд куб. м на протяжении пяти лет и утвержденные тарифы делают ГТС Украины жизнеспособной в перспективе 2020-2024 гг.

Глава НАК также отметил, что гарантии прокачки "Газпромом" утвержденных в контракте объемов газа высокие - "лучше, чем в прошлом контракте".

24 декабря, украинский регулятор рассчитал тарифы ОГТСУ на транспортировку газа на межгосударственных сечениях для точек входа и выхода на 2020-2024 годы. Для точек входа со стороны стран западной Европы тариф снизится на 29,1% – с $6,28 до $4,45 за 1 тыс. куб. м/сутки. Со стороны РФ (для транзита и импорта в Украину) он увеличится в 2,5 раза: с $6,28 до $16,01 за 1 тыс. куб. м/сутки.

Для точек выхода (транзит, гипотетический экспорт из Украины) в страны западной Европы тариф снизится. В направлении Польши – на 27,6%, до $9,04 за 1 тыс. куб. м/сутки, Словакии – на 44,8%, до $9,68 за 1 тыс. куб. м/сутки, Венгрии – на 45,1%, до $9,25 за 1 тыс. куб. м/сутки, турецкое направление – на 91,8%, до $1,13 за 1 тыс. куб. м/сутки.

Ранее "Страна" цитировала слова Коболева о том, что в "Нафтогазе" не испытали восторга из-за включения компании в транзитные соглашения с Россией.

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