За последний месяц в России массово минировали здания судов, школ и торговых центров. Журналисты нашли "украинский след" в серии лжеминирований в РФ. Об этом сообщает "Русская служба ВВС".

По информации издания, звонки о минировании зданий и учреждений, могли поступать с территории Украины.

По данным журналистов, в России расследуется дело, посвященное краху криптобиржи Wex, которая ранее была крупнейшей русскоязычной площадкой по продаже криптовалюты. По одной из версий, к бирже некоторое время имели отношение структуры, близкие к православному предпринимателю Константину Малофееву, хотя сам он всегда отрицал это.

По информации источников издания, за массовыми минированиями в России может стоять один из пострадавших клиентов Wex с Украины.

"Предположительно, он ранее мог жить в Киеве, его могут звать Сергей", – говорится в публикации.

Как установило издание, Сергей живет в Киеве, и на рухнувшей криптовалютной бирже Wex у него "зависли" около 120 биткоинов (около 20,5 млн гривен).

Возможный лжеминер держал небольшой криптовалютный "обменник", поэтому как минимум часть этих 120 биткоинов принадлежали не ему, а клиентам. "Очевидно, что его прижимают - люди требуют свои деньги", - продолжает источник, близкий к правоохранительным органам России.

Косвенные свидетельства подтверждают информацию источников Би-би-си. Так, судя по адресам электронных почт, с которых шла рассылка, их автор мог заниматься торговлей на онлайн-биржах и иметь аккаунт не только на Wex, но и на бирже BTC-e, рухнувшей летом 2017 года.

28 ноября в петербургские суды пришло первое сообщение о минировании. Его автор обещал, что письма будут приходить до тех пор, пока "Константин Малофеев не вернет долг 120 биткоинов украденных с биржи WEX".

Кроме того, источники в руководстве мэрии Москвы рассказали изданию, что сообщения о минировании поступают с территории Украины.

"Расследованием занимается [руководитель главного управления МВД по Москве Олег] Баранов", – отмечено в сообщении.

Также издание привело ряд косвенных признаков, которые подтверждают, что лжеминер проживает в Украине. Помимо этого журналисты отправили письмо на электронный адрес предполагаемого минера и получили ответ, в котором использовалось украинское слово "рагуль православный".

Сообщения о минирования поступали каждый день с 28 ноября, лишь 25 декабря их не было, когда в Украине отмечали Рождество.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за сообщения о минировании закрывали станции "Крещатик" и "Майдан независимости".

Также мы писали, что в Киеве за деньги 14 раз "минировали" ТРЦ "Магелан".