Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ранее определивший главный провал властей, назвал основное достижение Кремля в 2019 году. Об этом сообщает ТАСС.

Песков поставил руководству страны в заслугу слом негативной тенденции на снижение благосостояния граждан.

"По объективным причинам уровень благосостояния россиян или топтался на месте, или сокращался. В последние три-четыре года была такая негативная тенденция. В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс", - констатировал Песков.

Он отметил, что этот позитивный процесс происходит "на фоне абсолютно гарантированной макроэкономической стабильности".

"Это, наверное, главное достижение, потому что несмотря на недружественную, скажем так, атмосферу, в которой существуют российская экономика и социальная сфера, они абсолютно сохраняют свою устойчивость. Это является главным достижением", - еще раз подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь российского лидера также добавил, что очень сложно выделить только одно главное достижение года, поскольку, как сказал Путин, "основной целью является благосостояние людей".

Ранее "Страна" писала, что за годы правления Путина в РФ выросли экономика и благосостояние граждан - как за счет нефтедолларов, так и благодаря отстранению от власти наиболее одиозных олигархов.

Также мы цитировали оптимистичное заявление Пескова по поводу судьбы газопровод "Северный поток - 2".