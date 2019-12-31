Синоптики прогнозируют на 1 января температурные качели и гололедицу
В первый день 2020 года ожидается, что прохладный воздух перемешается с теплым воздухом из Украины, в результате чего будут температурные качели. Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра.
Так, днем на Левобережье ожидается небольшой мокрый снег. А на дорогах будет гололедица. Это будет сопровождаться ветром, скорость которого будет 7-12 м/с.
Ночью столбик термометра будет показывать от 2 мороза до 3 тепла. Днем ожидается 1-6 тепла, а в Карпатах на протяжении суток будет 4-9 мороза.
В Киеве и области, согласно прогнозу синоптиков, ожидается мокрый снег ночью. Днем будет без осадков. Днем столбик термометра будет показывать около нуля градусов.
Фото: meteo.gov.ua
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