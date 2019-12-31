Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что не в восторге от включения компании в транзитные соглашения с "Газпромом", однако это является элементом компромисса с украинской стороны. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

О контракте на транзит Коболев говорил на пресс-конференции в Киеве во вторник.

"С точки зрения законодательства и регуляторных актов, которые влияют или напрямую регулируют рынок природного газа, мы еще полностью не достигли европейского законодательства. Об этом неплохо осведомлен "Газпром", об этом часто говорил и сам "Нафтогаз". "Газпром" не готов был брать на себя риски неэффективного украинского законодательства, поэтому эти риски на себя взял "Нафтогаз", фактически выступая буфером между "Газпромом" и Украиной. Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса", - сказал руководитель НАК.

Коболев также отметил, что важнейшая задача для Украины в ближайшее время - завершение реформы газового сектора. В частности, необходимо решить проблему несанкционированного отбора газа некоторыми участниками рынка, крупнейшими из которых являются газсбыты и предприятия тепловой энергетики.

Как сообщала "Страна", после подписания нового договора на транзит газа через Украину из России в Евросоюз стоимость транзита газа не выросла.

Мы также приводили слова Коболева о том, что на протяжении 2020 года через Украину могут пройти 75 млрд кубометров газа.