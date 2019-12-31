С 1 января 2020 года в Украине вступают в силу квалификационные требования к детским врачам-кардиологам, детским врачам-ревматологам, врачам кардиологам-электрофизиологам и интервенционным врачам-кардиологам. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В декабре Минздрав Украины утвердил изменения в Справочник квалификационных характеристик профессий работников

Согласно сообщению, теперь появятся новые специальности – "врач-кардиолог интервенционный", "врач-кардиолог-электрофизиолог", "врач-кардиолог детский" и "врач-ревматолог детский". Кроме того меняются квалификационные требования к врачу-кардиологу.

В министерстве отметили, что ранее врачам для работы в реперфузионном центре необходимо было дополнительно получать специализацию по сосудистой хирургии или рентгенологии, а пересмотр требований и внедрение новых специальностей позволит ликвидировать юридическую неопределенность.

Данные изменения сократят время подготовки врачей.

Ранее сообщалось, что Минздрав напомнил украинцам, почему детям нельзя давать много сладкого на праздники.

Также мы писали, почему начался бунт в Минздраве и приведет ли он к смене министра.