Известная американская компания опубликовала рейтинг наиболее популярных фильмов и сериалов года. Об этом сообщает Deadline.

Так, список возглавила комедия "Загадочное убийство" с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон. Также были отмечены картины "Шестеро вне закона" и "Ирландец".

Среди сериалов на первые позиции вырвались "Очень странные дела". В топ также попал "Ведьмак" и "Академия "Амбрелла".

Уточняется, что в Британии лучшим стал документальный сериал "Исчезновение Мэдлин Макканн".

А вот французам больше понравился "Бумажный дом" и "Ведьмак". В Германии первенство оказалось за фильмом о шестерых наемниках вне закона, на втором месте сериал "Ведьмак", а замыкает тройку лидеров "Бумажный дом".

В Японии наиболее популярным стал "Голый режиссер" и "Дом с терассой: Токио 2019-2020".

Напомним, второй сезон популярного сериала "Мандалорец", снятый по мотивам "Звездных войн", выйдет на экраны осенью 2020 года. Об этом рассказал создатель и шоураннер сериала Джон Фавро.

Также "Страна" писала, что на платформе Netflix вышел полный первый сезон сериала "Ведьмак". К просмотру доступны все 8 серий сезона.