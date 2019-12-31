Мессенджер WhatsApp, которым пользуются более 1,5 миллиарда человек, с 1 февраля 2020 года перестанет работать на устройствах со старыми версиями операционных систем iOS и Android. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Как сообщается на интернет-странице мессенджера, WhatsApp не будет функционировать на смартфонах с такими операционными системами:

Android версии OS 4.0.3+;

iPhone версии iOS 9+;

некоторые гаджеты с KaiOS 2.5.1+, включая JioPhone и JioPhone 2.

Для следующих операционных систем больше нельзя будет создавать новые учетные записи или выполнять повторную проверку существующих учетных записей (но можно продолжать использовать WhatsApp):

Android версии 2.3.7 и старше;

iOS 8 и старше.

В компании добавили, что часть функций WhatsApp на старых операционных системах может перестать работать в любое время. На сайте также сказано, что мессенджер не будет доступен пользователям Windows Phone с 31 декабря 2019 года.

Как писала "Страна", в ноябре создатель Telegram Павел Дуров призвал всех удалить WhatsApp, потому что приложение крадет личные фото.

А в декабре в WhatsApp обнаружили уязвимость, из-за которой дестабилизировалась работа мессенджера у всех участников групповых чатов.