Российский президент Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обменялись поздравлениями с Новым годом во время телефонного разговора во вторник, 31 декабря.

Российский коллега впервые поздравил украинского лидера с 2013 года. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.

На портале российского лидера отметили, что последний раз Путин поздравлял украинского коллегу Виктора Януковича в 2013 году. Тогда он отметил их "товарищеские, деловые отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы и вместе искать пути дальнейшего развития партнерских связей двух стран на благо братских народов".

Также президент России выразил надежду на наращивание взаимовыгодного российско-украинского сотрудничества на ключевых направлениях.

Президент России ни разу не поздравил с Новым годом прошлого президента Украины Петра Порошенко, который занимал свой пост с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года.

Главы государств провели телефонный разговор 31 декабря, в во время которого обсудили обмен удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря, а также составление списков будущих обменов.

Ранее у Зеленского сообщили, когда готовятся провести новый обмен пленными.