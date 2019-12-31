Путин поздравил украинского президента с Новым годом первый раз за шесть лет
Российский президент Владимир Путин и глава Украины Владимир Зеленский обменялись поздравлениями с Новым годом во время телефонного разговора во вторник, 31 декабря.
Российский коллега впервые поздравил украинского лидера с 2013 года. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
Главы государств поздравили друг друга с наступающим праздником и высказались за развитие российско-украинских отношений в 2020 году.
На портале российского лидера отметили, что последний раз Путин поздравлял украинского коллегу Виктора Януковича в 2013 году. Тогда он отметил их "товарищеские, деловые отношения, позволяющие откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы и вместе искать пути дальнейшего развития партнерских связей двух стран на благо братских народов".
Также президент России выразил надежду на наращивание взаимовыгодного российско-украинского сотрудничества на ключевых направлениях.
Президент России ни разу не поздравил с Новым годом прошлого президента Украины Петра Порошенко, который занимал свой пост с 7 июня 2014 года по 20 мая 2019 года.
Главы государств провели телефонный разговор 31 декабря, в во время которого обсудили обмен удерживаемыми лицами, который состоялся 29 декабря, а также составление списков будущих обменов.
Ранее у Зеленского сообщили, когда готовятся провести новый обмен пленными.