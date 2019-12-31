Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, какие события в экономике в Кремле считают основной неудачей 2019 года. Об этом передает ТАСС.

Главной неудачей года Песков назвал низкие темпы экономического роста.

"Если говорить о главной неудаче, это, наверное, то, что темпы роста пока остаются скромными", - признался представитель Кремля.

После чего он добавил, что у России есть "много резервов для наверстывания этих темпов в предстоящие годы".

Согласно данным российского Министерства экономического развития, рост ВВП России по итогам 2019 года составляет 1,3%.

Премьер-министр Дмитрий Медведев оценивает экономический рост на уровне от 1,3 до 1,5%.

Ранее "Страна" приводила комментарий Пескова об отсутствии договоренностей с Беларусью по поставкам нефти из РФ.

Мы также публиковали прогноз Всемирного банка относительно роста ВВП Украины в 2019 году.