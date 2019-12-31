В Турции с 1 января 2020 года будет вводиться налог для туристов. Он будет взыматься за проживание в отелях, и будет составлять около 2% от стоимости гостиничного номера. Об этом сообщает TourismGuncel.

"Налог в размере 2% в гостиничном секторе Турции вводится с 1 января 2020 года. Просьбы отельеров отложить его и снизить ставку не нашли ответа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в первый год налоговая ставка составит 1%, а со второго года – 2%. Оплачивать его будут отели, пансионаты, гостевые дома и другие места размещения туристов. При этом он будет оформляться для туристов отдельным документом.

Напомним, стали известны самые посещаемые иностранными туристами города мира в 2019 году, ими стали Гонконг, Бангкок и Макао.

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