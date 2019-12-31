Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в поединке с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко одолеет спортсмена в пятом раунде. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

"Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его. Так что ждите!" - предупредил подписчиков Кадыров.

Скриншот: Telegram/ Kadyrov_95

Также глава Чечни обрисовал тактику, которую будет использовать в бою: четыре с половиной раунда он просто намерен бегать по рингу, а в последнем раунде нанесет всего один удар.

"Короче, угадайте, в корпус или в голову?" - завершил пост Кадыров.

Как писала "Страна", 21 декабря Кадыров вызвал Емельяненко на поединок в видеообращении, опубликованном в Instagram. Руководитель Чечни отметил, что полон решимости провести бой.

Мы также приводили слова Емельяненко о том, по каким правилам пройдет его бой с Кадыровым.