Сотрудники правоохранительных органов из состава Объединенных сил провели задержание крупной партии сигарет с не контролируемых территорий на четверть миллиона гривен. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Вблизи села Прохоровка Волновахского района межведомственная группа сотрудников ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и оперативников Донецкого пограничного отряда по оперативной информации задержали два внедорожника "Nissan" с партией табачного контрафакта. Два жителя Краматорска везли девятнадцать ящиков (9500 пачек) сигарет. Табачные изделия были в пачках под маркой известного бренда и без акциза. Сумма их оценки составила более 250 000 грн", - говорится в сообщении.

Фото: dpsu.gov.ua

Как отмечается, что данные табачные изделия были незаконно перемещены с временно оккупированной территории за пределами официальных дорожных коридоров и планировались для продажи на контролируемой территории с целью заработка.

По данному факту в процессуальным руководством Донецкой облпрокуратуры следователи ГУ ГФС в Донецкой области проводятся следственно-розыскные действия. Табачные изделия и транспортные средства, которые перемещались, изъяты в установленном порядке.

Ранее сообщалось, что словак вывозил из Украины 250 ящиков сигарет в коробках из-под вафель и тайниках рефрижератора.

Также мы писали, что пограничники Польши арестовали рекордную партию янтаря из Украины, а сигарет всего на 13 000 евро.