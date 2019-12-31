Премьер-министр Украины Алексей Гончарук связал предновогоднее падение гривны со спекулятивным спросом. Однако в 2020 году он ожидает укрепления национальной валюты.

Об этом он рассказал в интервью журналистам, передает "Интерфакс-Украина".

Гончарук отметил, что стабильная гривня – "это хорошо макроэкономически".

Глава украинского правительства также сообщил, что вопрос окончательного решения Международного валютного фонда об открытии для Украины новой трехлетней программы EFF на $5,5 млрд – "это вопрос нескольких месяцев".

"Это техническая работа, которая сейчас продолжается… Я не имею никаких сомнений, что мы эту техническую работу доведем до конца, проблем не будет", - заявил Гончарук.

Он отметил, что МВФ очень демонизирован через олигархические СМИ, тогда как на самом деле сотрудничество с МВФ – "это про доверие и дешевые ресурсы".

Премьер подчеркнул, что вопрос удешевления ресурсов для населения, например. По программам ипотеки, и бизнеса, в частности, для выдачи кредитов микро- и малому бизнесу под 5-7%, - это один из трех приоритетов 2020 года для правительства.

Росле укрепления гривни почти до 23 грн/$1 к середине прошлой недели, в последние дни года ее курс начал слабеть, особенно сильно – на наличном рынке: если на межбанке гривня подешевела с 23,25 грн/$1 до 23,7 грн/$1, то на наличном рынке – примерно до 24,8 грн/$1.

Однако уже 30 декабря национальная валюта вновь начала укрепляться, и ее наличные котировки в столице составили на вечер 23,9-24,3 грн/$1.

Напомним, 28 декабря в обменниках стоимость продажи доллара резко выросла до 25,90 грн за банкноту.

Также "Страна" писала, что в субботу курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился до 24,52 за один доллар. Днем ранее валюта торговалась по 23,765 за банкноту.