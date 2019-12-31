Российский боец смешанного стиля MMA Александр Емельяненко принял вызов на ринг главы Чечни Рамзана Кадырова и объяснил, как готовится к поединку. Его небольшое интервью и видео тренировок привел российский Пятый канал.

По словам титулованного спортсмена, в его тренировках перед встречей с Кадыровым все будет "точно так же, как было до этого, ничего меняться не будет".

"В мою подготовку включены все виды спорта: и борьба, и бокс, и физподготовка, и подготовка на выносливость. Я ко всем соперникам готовлюсь одинаково", - признался Емельяненко.

Он считает, что лучше всего провести поединок по правилам бокса.

"Я думаю, что лучше с Рамзаном выступать по правилам бокса, потому что ММА еще добавляет удары локтями, ногами, коленями плюс борцовскую технику, болевые, удушающие… Бокс - это ограниченный вид спорта. Будем с Рамзаном драться по правилам бокса", - сказал борец.

Емельяненко оценил подготовку противника, отметив, что лидер Чечни находится "в хорошей форме". А целью предстоящего боя он назвал популяризацию спорта.

На вопрос, отправит ли он Кадырова в нокаут, как это сделал в поединке с Михаилом Кокляевым 29 ноября, он ответил уклончиво.

"Видно будет. На результат и исход боя никогда не делаю прогнозов. Я ориентируюсь уже в ринге, как вести бой и как поступать", - резюмировал Емельяненко.

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе "Ахмат", который курирует Кадыров. В послужном списке 38-летнего спортсмена, выступающего в тяжелом весе, значится 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА.

В конце ноября Емельяненко победил пауэрлифтера Михаила Кокляева в бою по правилам бокса. После этого его вызвал на бой олимпийский чемпион по боксу Рахим Чахкиев, а следом - Кадыров. Спортсмен согласился на бой с Кадыровым 26 декабря. Он отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения поединка.

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