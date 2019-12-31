Уже в начале 2020 года начнется согласование списков для будущего очередного этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц. Сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель, передает Интерфакс-Украина.

"Во время телефонного разговора 31 декабря президент Украины Владимир Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться немедленно, следовательно, уже в январе 2020 года. До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы. Однако надеемся, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение состоится уже зимой 2020 года", - сказала она.

По словам Мендель, речь идет об освобождении украинцев, включая крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, которые находятся в Украине.

Как сообщалось, 31 декабря во время телефонного разговора президент Украины Зеленский и президент Российской Федерации Владимир Путин поздравили друг друга с проведенным взаимным освобождением удерживаемых лиц, которое состоялось 29 декабря.

Во время разговора Зеленский и Путин также договорились немедленно перейти к согласованию списков для освобождения украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и русских, находящихся в Украине.

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