Украинские пограничники задержали двух преступников, которые через разные пункты пропуска пытались пробраться в страну. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, на Закарпатье был задержан 33-летний гражданин Венгрии, который 5 лет скрывается от ответственности. На родине его объявили в розыск из-за подделки документов. Он ехал в Украину на авто через пункт пропуска "Ужгород", но у пограничников сработала база Интерпола.

В пункте пропуска "Жуляны" задержали украинца, которого полиция Ровенской области объявила в розыск из-за двух уголовных преступлений: незаконное лишение свободы или похищение человека и нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Мужчины прибыл рейсом из Лондона. В его случае также сработала одна из баз данных. Оба мужчины переданы работникам Нацполиции.

Напомним, в четверг, 26 декабря, отряд отдела "Золочев" Харьковского отряда на автомобиле Renault-Duster попал в ловушку - установленные в луже металлические штыри с заостренными верхушками.

Также "Страна" писала, что в конце прошлого месяца неизвестные лица облили кислотой и повредили колеса автомобиля "Нива", принадлежащего заместителю начальника этого же отдела пограничной службы.