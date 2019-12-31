В коридоре одного из жилых домов в Ровно был найден труп мужчины с перерезанным горлом. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"29 декабря в 18:00 в коридор общего пользования в доме на улице Соборная областного центра местные жители обнаружили тело мужчины без признаков жизни с телесными повреждениями", - сказано в сообщении.

Как сообщается, правоохранители установили, что погибшим оказался владелец одной из квартир - 59-летний житель. По результатам осмотра судмедэкспертом, предварительной причиной смерти мужчины стали ножевые ранения в области шеи.

Фото: rv.npu.gov.ua

Следователи Ровенского отдела полиции открыли досудебное расследование по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

"Из квартиры 41-летнего соседа погибшего правоохранители изъяли кухонный нож и одежду со следами крови. Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение и проверяют на причастность к совершенному преступлению", - добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что появились жуткие детали похищения и убийства киевлянки экс-супругом.

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