Синоптики прогнозируют на Новогоднюю ночью в Киеве дождь, а ближе к ноги – мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Так, для обработки улиц было подготовлено 418 единиц снегоуборочной техники.

"До начала снегопада или дождя со снегом дороги обрабатываем жидкими хлоридами. Это современная технология, которой пользуются в Германии и Австрии. Благодаря распиловке реагента, снег тает, на дороге не образуется гололедица, уменьшается количество использования соли", - утверждает директор "Киевавтодора" Валентин Осипов.

Чиновник утверждает, что дорожники будут работать независимо от праздников.

Напомним, синоптик Наталья Диденко утверждает, что в новогоднюю ночь в Украине ожидается мокрый снег и сильный ветер, а на дорогах гололедица. По ее словам, осадки и порывистый ветер в новогоднюю ночь ожидаются практически по всех областях Украины.

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на Новый год и зимние праздники.