У Кличко пообещали бороться с гололедом в Новый год по германо-австрийской технологии
Синоптики прогнозируют на Новогоднюю ночью в Киеве дождь, а ближе к ноги – мокрый снег. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
Так, для обработки улиц было подготовлено 418 единиц снегоуборочной техники.
"До начала снегопада или дождя со снегом дороги обрабатываем жидкими хлоридами. Это современная технология, которой пользуются в Германии и Австрии. Благодаря распиловке реагента, снег тает, на дороге не образуется гололедица, уменьшается количество использования соли", - утверждает директор "Киевавтодора" Валентин Осипов.
Чиновник утверждает, что дорожники будут работать независимо от праздников.
Напомним, синоптик Наталья Диденко утверждает, что в новогоднюю ночь в Украине ожидается мокрый снег и сильный ветер, а на дорогах гололедица. По ее словам, осадки и порывистый ветер в новогоднюю ночь ожидаются практически по всех областях Украины.
Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на Новый год и зимние праздники.