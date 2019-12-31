Подписание договора о транзите газа между Нафтогазом и Газпромом является компромиссом. Об этом заявил председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев во время брифинга, передает УНН.

"В Вене было подписано основные соглашения между Украинской и Российской стороной. Я не совсем понимаю и не могу комментировать все, что касается соглашения относительно Антимонопольного комитета, но что касается коммерческих сделок между группой Нафтогаз и Газпром ... Сразу скажу, что подписан пакет соглашений, мы в Нафтогазе называем его компромиссом, вполне приемлемым компромиссом, который в той или иной степени удовлетворяет обе стороны, но компромисс предусматривает, что каждая из сторон что-то отдает", - сказал Коболев.

Как он отметил, "что-то отдала украинская сторона, что-то отдала российская сторона".

"Я надеюсь, что от этого соглашения все не теряют, а все что-то получают. Я надеюсь, что это соглашение положит начало отношениям, когда все довольны, и все что-то получают. Когда кто-то постоянно проигрывает, такие конструкции не являются стабильными", - отметил руководитель Нафтогаза.

Сегодня днем российский премьер-министр Дмитрий Медведев также выступил с оценкой газового контракта Украины и России, и тоже назвал подписанный договор компромиссом.

Напомним, Украина, Россия и ЕС подписали новый контракт о транзите газа.

Также сообщалось, что в Вене представители НАК "Нафтогаз Украины", Оператора ГТС Украины и ПАО "Газпром" подписали соглашения, необходимые для продолжения транзита российского газа по территории Украины до 2024 года включительно.