Глава Беларуси Александр Лукашенко заключил договор с премьер-министром России Дмитрием Медведевым и министром энергетики Александром Новаком о конкретных поставках нефти в Беларусь в условиях отсутствия нефтегазовых контрактов.

Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Рабочие вопросы были обсуждены в продолжение переговоров с Владимиром Путиным, а также в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. Итогом разговора стала договоренность об организации конкретной работы по поставкам углеводородного сырья в Беларусь", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко предложил России вступить в состав Беларуси.

Также мы писали, что Лукашенко пригрозил России войной с НАТО из-за нарушения суверенитета Беларуси.