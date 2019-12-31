Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что на протяжении 2020 году через страну могут пройти 75 млрд куб. м. газа. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, такой прогноз можно озвучить исходя из показателей 2019 года. Как известно, через Украину прошло 90 млрд кубометров газа.

Причиной уменьшения объемов транзита, отметил Коболев, является введение в эксплуатацию газопровода "Турецкий поток".

До этого Коболев заявлял, что новые транзитные контракты между Украиной и Россией будут регулироваться по шведскому праву.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что соглашения о транзите российского газа в Европу, подписанные Украиной и Россией 30 декабря, заложили основу для возможного снижения цен на природный газ для внутренних потребителей.