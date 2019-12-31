В 2020 году планируется реконструкция 12 пунктов таможенного пропуска и изменение законодательства о работе Государственной таможенной службы Украины.

Об этом рассказал председатель Новой таможни Максим Нефедов в новогоднем видеообращении на своей странице в Facebook.

Скриншот: Facebook/Max Nefyodov

Он также отметил, что в 2019 году таможенники сделали первые шаги для создания новой украинской таможни. Её выделили ее из старой Государственной фискальной службы, не перевели туда более 500 одиозных сотрудников, сократили количество таможен и административного персонала.

"Впереди у нас еще долгий путь, но я убежден, то в 2020 году мы сможем сделать гораздо больше. Это и создать новые удобные IT-сервисы, это и продолжать менять законодательство, делать его более удобным, понятным для пользователей. Мы обновим инфраструктуру и реконструируем 12 пунктов пропуска для того, чтобы очередей стало меньше", - сказал Нефедов.

Ранее "Страна" писала, что при запуске новой таможни уволили 80% руководства.

Также мы рассказывали, как "пиджаки", поляки и "реформы Нефедова" парализовали таможню.