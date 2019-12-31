Глава украинского "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что новые транзитные контракты между Украиной и Россией будут регулироваться по шведскому праву. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Будет шведское", - ответил он на вопросы журналистов.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что соглашения о транзите российского газа в Европу, подписанные Украиной и Россией 30 декабря, заложили основу для возможного снижения цен на природный газ для внутренних потребителей.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что полученные от Газпрома $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража будут, в частности, направлены на повышение энергонезависимости страны и другие стратегические проекты.