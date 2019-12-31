Во вторник, 31 декабря, белорусский лидер Александр Лукашенко провел совещание с руководителем нефтехимического комплекса на тему поставок и переработки нефти. Об этом сообщила пресс-служба президента страны.

Как отмечается, глава государства заявил, что пригласил участников совещания, чтобы конкретно обсудить соответствующие вопросы в развитие состоявшихся 30 и 31 декабря телефонных разговоров с Президентом России Владимиром Путиным.

По итогам совещания председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что в развитие телефонных разговоров Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну с целью обеспечения бесперебойной работы двух нефтеперерабатывающих заводов.

Кроме того, Лукашенко поручил обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников. Речь идет о поставках железнодорожным транспортном из портов на Балтике, а также о задействовании для альтернативных поставок нефтепровода "Дружба".

Ранее сообщалось, что Лукашенко заявил, что будет искать альтернативу дорогому российскому газу. Рассматриваются варианты с США и Польшей.

Также мы писали, что Беларусь и Россия договорились о поставках энергоносителей.