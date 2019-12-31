Новый газотранспортный оператор Украины и оператор словацкой ГТС Eustream заключили техническое соглашение о транзите газа. Об этом сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович у себя в Twitter.

"Я приветствую interconnection agreement, заключенное между Украиной и Словакией и решительно поддерживаемое Еврокомиссией. Все части для транзита газа по украинскому маршруту сейчас на месте. Отличная новость для энергетической безопасности Европы", - написал он.

Уточним, что 30 декабря Гендиректор ОТСУ Сергей Макогон заявил, что направился из Вены в Брюссель для подписания соглашения с Eustream.

Фото: twitter.com/MarosSefcovic

Напомним, 26 декабря в ПАО "Нафтогаз" заявили, что поставки природного газа со стороны Словакии в Украину осуществляются в обычных объемах.

Также "Страна" писала, что премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал газовый контракт между Россией и Украиной компромиссом, к которому необходимо было прийти.