Соглашения о транзите российского газа в Европу, подписанные Украиной и Россией 30 декабря, заложили основу для возможного снижения цен на природный газ для внутренних потребителей. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, передает Интерфакс-Украина.

"Это (подписание - Ред.) закладывает очень важное основание для возможного снижения цен на газ, что, безусловно, может позитивно отобразиться в платежках простых украинцев и создать дополнительное конкурентное преимущество для украинского бизнеса", - сказал он в переданном агентству "Интерфакс-Украина" видеобращении.

Глава Минэкоэнерго Алексей Оржель пояснил, что подписание транзитного контракта положительно повлияет на стабильность на рынках, которая должна положительно повлиять и на конечных потребителей газа.

Как отметил Гончарук, благодаря 5-летнему контракту Украины получит более 7 млрд долларов за транзит газа через свою территорию, что подтверждает его выгодность.

"Кроме того, Украина сможет получать дополнительные доходы от бронирования мощностей ГТС Украины европейскими и другими компаниями", - добавил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

В свою очередь глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев отметил, что полученные от Газпрома $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража будут, в частности, направлены на повышение энергонезависимости страны и другие стратегические проекты.

В целом участники видеобращения подчеркнули, что достигнутый результат был достигнут благодаря слаженной работе всех ветвей власти и команд, занятых в этом процессе.

Также мы писали, что по новому газовому договору с Россией ставка на транзит не увеличится.