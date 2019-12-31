Одесские правоохранители и бойцы Национальной гвардии записали необычный поздравительный ролик к Новому году и сделали елку из машин. Кадры опубликовала пресс-служба полиции.

Так, во флешмобе участвовали около 50 машин правоохранителей и 18 служебных автомобилей. Руководители подразделений поздравили горожан с Новым годом, после чего машины выстроились в форме новогодней елки.

Видео: facebook.com/ngu.south

Напомним, в Киеве водители выстроили елку из больше, чем ста автомобилей на парковке, которая находится возле торгового центра на проспекте Степана Бандеры. Сколько точно машин участвовало во флешмобе, пока неизвестно.

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