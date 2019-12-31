Кремль заверил, что выход компании Allseas, которая укладывает трубы "Северного потока-2", не сможет помешать реализации проекта, но точные сроки спрогнозировать сложно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, решение компании пикнуть проект сдвигает его сроки, но не помешает его завершению, хотя и является "сдвигом вправо".

"С опозданием, но проект будет введен в действие. Необходимые мощности для этого имеются", — заверил Песков.

Отмечается, что Песков не ответил на вопрос о возможных санкциях в отношении Allseas.

"Северный поток — 2" — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

Ранее сообщалось, что Госдеп США потребовал до 20 января свернуть все работы, связанные с "Северным потоком-2".

Также мы писали, что газопровод "Северный поток-2" достроят при любых обстоятельствах.