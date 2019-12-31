Бывшая и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook перед новогодними праздниками рассказала украинцам об алкоголе и привела несколько фактов об употреблении спиртных напитков.

Фото: Facebook/Уляна Супрун

Как бы мы не стремились пить "умеренно", алкоголь действует на каждую клетку тела и ей вредит. Среди серьезных последствий - повышение риска сердечно-сосудистых болезней, гипертензии, абдоминального ожирения, деменции.

Алкоголь не согревает. Все происходит наоборот - он расширяет кровеносные сосуды на поверхности тела, а прилив крови вызывает ощущение тепла. Внутренние органы в это время тепло теряют. Потеря тепла с поверхности кожи и конечностей на холоде происходит быстро, а общая температура тела снижается.

Алкоголь не имеет лечебных и профилактических свойств. Пить или в любом другом виде употреблять алкоголь с этой целью - глупо. Все возможные положительные эффекты, которые содержит в себе алкоголь, в конце концов перекрываются губительными последствиями его употребления.

Про то, что "алкоголь вреден" знают почти все, но не все связывают его употребления с повышенными рисками появления некоторых видов рака (ротовой полости, гортани, печени, прямой кишки). Алкоголь - признанный канцероген.

Если вы принимаете лекарства - пить алкоголь нежелательно. Но в целом утверждение, что антибиотики нельзя сочетать с алкоголем - миф. После длительных научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим только с некоторыми антибиотиками.

Пить алкоголь в течение всей беременности нельзя. Даже если это бокал вина в новогоднюю ночь. С первых недель беременности каждый бокал вина мама "делит" со своим ребенком, переваривать его им тоже придется вместе. И каждый бокал вина или любого другого алкоголя может повлиять на рост и развитие ребенка, вызвать негативные последствия сейчас или в будущем.

Не употребляйте алкоголь на глазах детей. Это может стать причиной семейных ссор, вызвать у детей тревогу, беспокойство и нарушения сна. Часто дети, которые наблюдают своих родителей навеселе, теряют к ним уважение и доверие, время испытывают сильный страх. Даже умеренное употребление алкоголя родителей может оказать серьезное влияние на эмоциональное состояние детей.

Если вы вообще не можете отказаться от алкоголя - научитесь употреблять его ответственно и правильно. Не все знают, что алкоголь нужно запивать водой, а наготове иметь питательную пищу.

Багато людей перед застольем едят горсть черного угля, чтобы уберечься от похмелья и быстрого опьянения в праздничный период. Никаких научных доказательств положительного эффекта не существует.

Помните, что безопасной дозы не существует. Это один из крупнейших мировых медицинских мифов, с которым до сих пор спорят ученые. Употребляя алкоголь, вы в любом случае рискуете своим здоровьем.

Никогда не садитесь за руль, если выпили. Любое количество алкоголя в крови может повлиять на навыки вождения и повышает риски попасть в аварию. В этом случае миф "Я способен способна себя контролировать" - не работает.

Скриншот: Facebook/Уляна Супрун

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