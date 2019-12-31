Протестующие в Багдаде штурмуют американское посольство в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Они подожгли забор, устраивают массовые беспорядки.

В сети появились фото и видео столкновения в столице Ирака.

Видео: YouTube/AFP News Agency

Сотрудники дипломатического представительства, включая самого посла, были эвакуированы из здания и уже покинули страну.

Перед этим Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии, определив свои действия как ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам, которые привели к смерти одного американского военнослужащего и ранению еще четырех.

Фото из открытых источников

Ранее "Страна" писала, что по базе американских военных к северу от Багдада нанесли ракетный удар.

Также мы рассказывали, что на протестах в Ираке за один день погибли 13 человек, 35 ранены.