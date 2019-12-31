Освобожденные украинцы Станислав Асеев и Олег Галазюк, пребывая в больнице "Феофания", признались, что собираются написать о том, как пребывали в плену. Об этом сообщил председатель Союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

"Станислав Асеев рассказал, что даже в заключении делал заметки, записывал впечатления и размышления. За время пребывания в подвалах так называемого "министерства государственной безопасности" в Донецке исписал целую кипу бумаги. "Правда, когда меня переводили на "Изоляцию" (еще одно место заключения в Донецке), все записи забрали, хотя перед этим их внимательно изучили от начала и до конца", - вспоминает Стас. Несмотря на потерю важных бумаг, продолжил писать. Часть записей даже удалось вывезти: помог командир танковой бригады Богдан Пантюшенко, с которым Асеев сидел вместе в колонии № 32 в Макеевке после "приговора". Поэтому материала для новой книги, убежден журналист, достаточно", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

В то же время Галазюк решил продемонстрировать "приговор" оккупантов: 16 лет лишения свободы и запрет на 4 года "осуществлять публикации в средствах массовой информации и интернет-ресурсах". При этом он решил сознательно вернутся в родной Торез, чтобы "сообщать о ситуации для украинских медиа".

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

«Это была мое дело – донести до людей ту правду, что там происходит. Считаю, я служил объективной журналистике, а не заказной. Я выполнял свою роль и принес больше пользы, чем мог бы здесь», - сказал он.

Также Галазюк рассказал, что также собирается написать "обо всем, что с ним произошло".

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

Напомнми, 30 декабря на сайте президента Украины Владимира Зеленского появился полный список из 76 человек и биографии тех, которых 29 декабря обменяли на Донбассе, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области. Из них - 12 военнослужащих и 64 гражданских.

Также "Страна" писала, что журналиста Станислава Асеева, которого осудили на неподконтрольной территории Донецкой области, вернули в Украину в рамках обмена пленными между Украиной и ОРДЛО.