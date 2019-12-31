В новогоднюю ночь в Украине ожидается мокрый снег и сильный ветер, а на дорогах гололедица. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

Фото: Facebook/Наталка Діденко

"Мокрый снег будет выпадать в Новогоднюю ночь, так что переходить от семьи к друзьям и наоборот лучше не на шпильках. Будет сильный, до штормовых порывов, ветер, - пишет синоптик.

По ее словам, осадки и порывистый ветер в новогоднюю ночь ожидаются практически по всех областях Украины. Там, где температура воздуха будет плюсовой, снег будет переходить в дождь.

1 января ночью и днем ​​от 2 мороза до 3 тепла, на юге до +2+5 градусов.

В Киеве в первый день Нового года прогнозируют мокрый снег, местами с дождем. В ночь на 1 января от 1 тепла до 1 мороза, мокрый снег, сильный ветер.

Днем в столице без осадков, порывистый ветер, около 0 градусов. 2 января в Украине будет сухо, ветер ослабеет, ночью 0-5 градусов мороза, днем ​​около нуля.

Скриншот: Facebook/Наталка Діденко

Ранее "Страна" публиковала прогноз погоды на Новый год и зимние праздники.

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