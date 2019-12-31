Канцлер Германии Ангела Меркель сказала соотечественникам в своем новогоднем послании, что для того, чтобы преодолеть изменения климата, нужно сделать "все посильное человеку". Об этом пишет "Associated Press".

В своем ежегодном новогоднем послании, текст которого был обнародован перед трансляцией во вторник, Меркель сказала, что есть такие проблемы, как влияние диджитализации на работу людей и изменение климата.

"Потепление нашей Земли настоящее. Это угроза. И кризисы, возникающие от глобального потепления, вызвали люди. Итак, мы должны сделать все посильное человеку для решения этого вызова для человечества. Это все еще возможно" - сказала канцлер.

Меркель отметила, что это был принцип недавно согласованного немецкого пакета мер, направленных на борьбу с изменениями климата.

Она сказала, что так как ей уже 65 лет, она не будет переживать все последствия изменения климата.

"Нашим детям и внукам придется жить с последствиями того, что мы делаем или не делаем сегодня. Поэтому я вкладываю всю свою энергию в то, чтобы Германия делала свой вклад - экологически, экономически, социально - в борьбу с изменением климата" - сказала Меркель.

Меркель, лидер Германии с 2005 года, заявила, что ее нынешний четвертый срок на посту канцлера будет ее последним. Остается неопределенным, продержится ли действующая коалиция до конца парламентского срока в 2021 году.

Меркель также особо выделила необходимость власти защищать должностных лиц местного самоуправления и "всех людей в нашей стране от ненависти, враждебности и насилия, от расизма и антисемитизма".

Ранее "Страна" писала, что в Европарламенте объявили чрезвычайное положение в сфере климата.

Также мы рассказывали, что Макрон и Меркель устроили спор из-за климата.