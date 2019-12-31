В сети был опубликован новый эпизод мультфильма "Возвращение в Простоквашино", которая называется "Корпоратив". Видео опубликовано на YouTube.

По сюжету, герои мультсериала устраивают корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном.

"В серии зритель услышит композицию "Кто там?", которую новая героиня — няня Маргарита Егоровна — исполнит совместно с Галчонком", - сообщает пресс-служба "Союзмультфильма".

Уточняется, что режиссером новогодней серии выступила лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова.

Создатели мультфильма стремились сохранить прежнюю технику рисованной анимации, в которой были сделаны первые серии картины. Однако были осовременены сюжетные линии.

Видео: YouTube/Союзмультфильм

Напомним, 16 марта директор "Союзмультфильма" Борис Машковец сообщал, что в 2020 году выйдет третий сезон продолжения культового советского мультфильма "Возвращение в Простоквашино", в нем появится новый женский персонаж.

Также "Страна" писала, что "Возвращение в Простоквашино" - продолжение серии советских мультфильмов "Трое из Простоквашино", "Зима в Простоквашино" и "Каникулы в Простоквашино", снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Его премьера состоялась в августе 2018 года.