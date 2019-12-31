В ночь на 31 декабря в Киеве неизвестные напали и разгромили павильоны на рынке по улице Драйзера, 8. Об этом сообщает Киев Оперативной на своей странице в Facebook.

Как отмечается, нападающие также стреляли и подожгли несколько рыночных точек. На стеклах павильонов видны следы от пуль. При этом, как пишет издание, через дорогу от рынка находится местное отделение полиции.

В данный момент правоохранители никого не задержали. На месте работали пожарные. Подробности уточняются.

Фото: Facebook/Киев Оперативный

Скриншот: Facebook/Киев Оперативный

Ранее сообщалось, что под Одессой горят склады на рынке 7-й километр. Вероятно, загорелись складские помещения “Новой почты”, сообщают очевидцы в социальных сетях.

ФТакже мы писали, что во Львове вандалы разгромили четыре остановки за одну ночь. За неделю уже произошло девять подобных инцидентов. Все разбитые остановки находятся недалеко друг от друга. При этом все пострадавшие комплексы были построены в этом году.