Во Львовской области мужчина оказался в реанимации из-за сильного переохлаждения. Об этом сообщает пресс-служба департамента гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"31 декабря около 2:00 в реанимационное отделение Сколивской ЦРБ поступил житель села Орив Сколевского района 1964 года, с диагнозом: "общее переохлаждение", - говорится в сообщении.

Детали инцидента пока устанавливаются.

Фото: facebook.com/dczlvoda

Напомним, в канун нового, 2020 года, настоящая зима все еще не начнется в Украине: днем по всей территории страны будет выше 0.По всей территории страны будет довольно сильный ветер - 7-12 метров в секунду.

Также "Страна" писала, что 29 декабря в украинские Карпаты пришла настоящая зима. Горы засыпало снегом. Температура на горе Поп Иван, которая находится в Закарпатской области, опустилась до 18 градусов ниже нуля.