Тысячи жителей юго-восточной части Австралии отправились к морскому побережью для того, чтобы спастись от масштабных лесных пожаров, которые унесли жизни 12 человек. Среди погибших были трое пожарных-добровольцев. Жители прибрежного города Маллакута в штате Виктория рассказывают, что в сторону их домов летят тлеющие угли. Об этом пишет "ВВС-Украина".

Из-за пожаров закрыты несколько популярных курортов между Сиднеем и Мельбурном. Всего в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс фиксируют более десяти активных очагов пожаров. Это примерно 500 километров в длину.

Во вторник пожар охватил главную улицу города Корбарго в Новом Южном Уэльсе. Двое жителей города погибли, пятеро жителей двух пострадавших штатов считаются пропавшими без вести.

Премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс сообщил, что власти могут привлечь военные корабли для доставки пищи, воды и электричества в пострадавшие от пожара районы. Главную трассу региона закрыли, в некоторые поселения можно добраться только морем.

Жители курортных городов Бермагуи и Бейтманс-Бэй в Новом Южном Уэльсе также бегут к морю, пытаясь спастись от дыма.

Местные жители рассказали ВВС, что они чувствуют себя загнанными в угол, поскольку пожары приближаются и пепел заполняет пляж.

"Это очень страшно. Небо покраснело, везде летает пепел", - говорит жительница Бейтманс-Бэй Зои Симмонс.

Фото: ВВС

В Австралии в этом году пожары - не единственное бедствие. Так, в августе на материке были снегопады.

Ранее "Страна" сообщала, что четверо пациентов Старобельского психоневрологического интерната сгорели на пожаре.