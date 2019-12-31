Протестующие в Багдаде подожгли забор американского посольства в знак осуждения авиаударов по шиитскому ополчению. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, в данный момент горит один из входов в дипмиссии. Протестные акции у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников по членам шиитской группировки "Каттаиб Хезболла".

Отмечается, что сотрудники дипломатического представительства, включая самого посла, были эвакуированы из здания и уже покинули страну.

Перед этим Соединенные Штаты нанесли удары по пяти объектам движения "Хезболлах" в Ираке и Сирии, определив свои действия как ответ на повторяющиеся атаки "Катаиб Хезболлах" по иракским базам, которые привели к смерти одного американского военнослужащего и ранению еще четырех.

Ранее сообщалось, что по базе американских военных к северу от Багдада нанесли ракетный удар.

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